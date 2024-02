“Les quedó grande”: En redes no perdonan a los animadores por polémica con Anitta en Viña 2024

Una jornada que se encaminaba a ser todo un éxito terminó en una controversia en el Festival de Viña 2024: Anitta se quedó sin segunda gaviota, y María Luisa Godoy y Francisco Saavedra se llenaron de críticas por su manejo de la situación.

El ritmo urbano se tomó la cuarta noche del Festival de Viña 2024 con el debut de Mora, la brasileña y del comediante Lucho Miranda.

Sin embargo, esta jornada no estuvo exenta de críticas a los animadores de Viña 2024, debido al abrupto término del show brindado por Anitta, el cual comenzó tarde y terminó aún más entrada la madrugada.

Aún así, el público se quedó y quiso disfrutar hasta el último segundo de todo el funk brasileño desplegado con canciones como Envolver y Bellakeo.

El problema fue que la artista sólo recibió la Gaviota de Plata y momentos después se retiró definitivamente del certamen. Esto a pesar de que el “monstruo” pedía a gritos la Gaviota de Oro para la intérprete.

Dicha situación fue posteriormente aclarada en el backstage, momento en que la artista apareció sin su traje y confesó no haber sabido que tenía que esperar por el segundo galardón. Aún así se ofreció a regresar al escenario, sin embargo, el evento ya había terminado.

Todo este caos le valió una serie de críticas a la organización del festival en redes sociales, donde usuarios y usuarias cuestionaron duramente la falta de información que poseen las y los cantantes respecto de los protocolos vinculados a este certamen y que se basa, principalmente, en la obtención de ambos premios.

pobrecita como no le avisan que son 2 premios #Vina2024 #Anitta pic.twitter.com/gTyoLwmrHZ

espero que mañana hagan mierda a pancho saavedra y maria luisa godoy porque son los peores animadores que he visto, con esto de anitta y como no pudieron arreglar la cagá que dejaron #viña2024

Quería ver a Anitta pero por trabajo no pude, me entero de esto que pasó y que rabia. No es normal toda esta cadena de errores en 4 noches, en años anteriores los animadores daban el espacio para explicar al artista que eran los premios 😖 (como ejemplo acá).#Viña2024 #Anitta https://t.co/ClbJDyyrb0 pic.twitter.com/x413lwrAeC

