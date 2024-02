Cesarito remató en vivo show de Javiera Contador por pifias en Viña 2024: “Vergüenza ajena”

El youtuber César Huispe, más conocido por su canal Críticas QLS, se sumó a la fiebre de Viña 2024 y reaccionó en vivo a la rutina de Javiera Contador en la segunda noche del certamen. Show que fue duramente pifiado por el público.

Eso sí, antes de su despedida hubo un breve sketch en que participó el elenco de Casado con Hijos, sitcom de la cual Contador es parte junto a Dayana Amigo, Fernando Larraín y Fernando Godoy. Una performance que desató la molestia en el streamer.

Mediante una transmisión en vivo por su canal de Twitch, César tachó la situación de vergonzosa y lapidó lo realizado por la comediante en el evento viñamarino.

¿Qué dijo Cesarito de Javiera Contador?

Antes de que esta presentación terminara radicalmente, Javiera Contador hizo un baile que colmó la paciencia del creador de contenido: “No había sentido tanta vergüenza como cuando vi Baby Bandito y ahora esto”.

“Qué atroz. Hue… ¿por qué optó por humillarse de esa manera? Ándate digna, así como ‘ya, me pifiaron’. ¿Por qué hizo eso?”, añadió.

Cesarito inmortalizó para siempre la actuación de Javiera Contador: “Por qué optó por humillarse de esa manera. Ándate digna…” Fin pic.twitter.com/yQC5qj0x4K — Leo Gonure🇨🇱🇺🇸 (@GonureL) February 27, 2024

Finalmente, tal como mencionamos, la presencia del elenco de la serie fue lo que provocó la mayor molestia en César y quienes estaban conectados en el stream.

“Merecemos lo peor. Qué hue… más terrible. Sólo en Chile hacemos famosos a esos cul… tan malos. Merecemos todo”, dijo.

“El show de por sí ya estaba paupérrimo y más encima tienes que subir al escenario a esos… ¿Qué onda? ¿Cómo? Yo me voy a ir a acostar. No me gusta esa cagada de Casado Con Hijos. Es demasiada vergüenza de ajena“, continuó.

¿Por qué le fue mal?

Luego, de forma un poco más calmada, el denominado Cesarito hizo un análisis de lo que pudo haber despertado al “monstruo” de la Quinta Vergara, asegurando que “no se le entendía nada” a la humorista.

“Como que los remates se le olvidaban (…) Estaba tan nerviosa, que ella sentía que tenía que hablar y rellenar espacio para que no la pifiaran”, reflexionó.

Inclusive apuntó al contenido de su rutina y al relato que incluyó sobre un viaje a Disney. El problema fue que “contó lo que cuenta cualquier persona cuando va a algún lado”.

Haz clic en la imagen para revisar la reacción completa de Críticas QLS:

