Gritos, “traiciones” y casi golpes: La cronología del fin de semana más tenso en Gran Hermano Chile

Este fin de semana fue uno de los más tensos en Gran Hermano Chile, luego de una serie de conflictos entre jugadores que obligó a bajar la transmisión 24/7 debido al fuerte contenido de las palabras. ¿Qué pasó? Acá te contamos.

Las protagonistas de la pelea en Gran Hermano

El hecho tuvo como protagonistas a Constanza Capelli, Jennifer Galvarini, Raimundo Cerda y Francisca Maira, esta última terminó siendo la 11° eliminada del programa por votación popular.

Todo partió el pasado viernes antes de la fiesta, la primera que vivirían los nuevos participantes Ignacia Michelson, Fede Farrell y Scarlette Gálvez.

La ex Acapulco Shore aleonó la situación cuando llamó a Maira para aclarar su relación con Raimundo fuera del encierro. “Lo conozco hace tres años, he estado millones de veces con él. Nunca tuvimos una relación ni nos hemos gustado”, dijo Fran frente a Constanza.

Ante esto, Capelli afirmó “una cosa es que hayan tirado una vez y otra cosa es que haya sido frecuente”, además manifestó su molestia después de enterarse que Cerda le había contado a Francisca sobre su beso.

Constanza encara a Rai tras dichos de Fran

Jennifer y Constanza salieron al patio para fumar y despejarse un poco de lo ocurrido en la pieza. Sin embargo, Raimundo, quien estaba entrenando, se acercó a las jugadoras para preguntar qué sucedió.

Al no tener respuesta de ambas, el egresado de Ingeniería Agronómica preguntó “¿la Fran dijo algo?”, recibiendo una fuerte respuesta por parte de Coni: “¿Tú me ves cara de estúpida? Parece que sí”.

“Tú le dijiste lo del beso, además la conocías hace tres años, tenían una relación casi que con ella y entras acá casi haciéndole la L. Ves que el público no la quiere y te pegai conmigo“, arremetió Capelli.

Cerda insistió en que “no tenía nada con ella (Fran), siempre fuimos amigos (…) Nunca fui nada con ella“.

Posteriomente en la habitación, la ex bailarina de ballet comentó frente a Rai: “A mí me duele perder a la gente con la que yo soy leal (…) Créeme que si me pierdes a mí, pierdes a una mina de verdad, por eso es que a mí me salvan primero”.

La fiesta más polémica

Todos los jugadores de la casa asistieron a la tradicional fiesta de los viernes, que tuvo como temática “Red & White” y contó con premios especiales, pizzas y bebestibles.

Todo marchaba bien, incluso Coni y Rai protagonizaron un cariñoso baile, pero la armonía se quebró cuando el participante habló por más de media hora con Francisca, quien se acercó para aclarar su situación tras el reclamo de Capelli.

“Tienes tanto potencial, no te apagues por una mina y lo que te diga. Tú brillas por ti solo”, fueron parte de sus palabras.

Sin embargo, esta conversación no cayó nada bien a Constanza, quien no dudó en manifestar su molestia con Cerda. “¿Qué hue…? Porque sino, yo voy a dejar la zo… en tres segundos. Rai, sé claro porque yo no estoy para payasadas”, señaló.

“Hablaste como 40 minutos con ella y no fuiste capaz de decirle ‘oye, para tu hue…’. Sé claro, ¿qué hue… querí? Yo no tengo paciencia. A mí no me gusta que me cagonen“, agregó.

Luego, Coni fue hasta donde se encontraba Fran para encararla. “Te voy a pedir, que si tienes algo que decirme, me lo digas a la cara”, sostuvo la joven, a lo que la última eliminada del reality respondió “hue… yo no he hablado nada de ti”.

Con el paso de los segundos la conversación fue subiendo de tono y ya debieron intervenir algunos compañeros para evitar un conflicto mayor. “Ordinaria”, arremetió Coni, mientras que Maira respondió: “Soy ordinaria, soy pe…, soy mara… y soy zo… No soy falsa como tú”.

“Has hablado mier… todo el reality, traidora, sácate la careta”, apuntó Constanza. Después, Francisca señaló “¿sabes qué? Yo brillo sola y no necesito ningún hombre para brillar”.

Pincoya casi se va a los golpes con Fran

A la mañana siguiente, todo indicaría que los ánimas estarían más calmados pero fue todo lo contrario. Raimundo durmió en el sillón y se vivió un incómodo desayuno.

Nuevamente, Fran y Coni se enfrentaron mientras la mayoría de los participantes tomaba desayuno. “Estábamos súper tranqui hasta que llegaste tú”, arremetió Capelli, generándose un tenso cruce de palabras.

Los conflictos derivaron en que Gran Hermano hiciera una advertencia a toda la casa, luego que se pusiera en duda la honestidad de la producción. Después de esto, Francisca aplaudió y desató la molestia de Jennifer.

“Tiene que aplaudir, porque como ya todos sabemos que acá todos son amigos”, comentó Pincoya mientras se dirigía a su pieza. Fue en ese contexto que, a lo lejos, Fran señaló “oye, no me hue… a mí, Pincoya, al resto sí. Ridícula, te da miedo salir para afuera, tení que hacer puro show para quedarte“.

“Te caga… de miedo por irte, porque no tení pega ni cagando afuera (…) Afuera te va a ir como el p…, ojalá te quedes porque será la oportunidad de tu vida“, agregó Maira después.

Esto último enfureció a Galvarini, quien no dudó en encarar a la joven de 23 años y la tildó de “mentirosa”.

Incluso, la mujer oriunda de Chiloé casi se va a los golpes y fue retenida por algunos compañeros, entre ellos Ignacia, Constanza , Rubén y Hans. “¡Dale, pégame! Que me pegue porque la eliminan al tiro”, dijo Maira.

Coni sigue peleando con Raimundo

Esto no quedó ahí, pues el conflicto continuó cuando Constanza volvió a encarar a Raimundo por su nula reacción durante la discusión entre Jennifer y Francisca.

“Ahora te quedaste sentado mirando”, acusó Capelli, a lo que Cerda respondió “habían como cinco personas ahí” y la bailarina apuntó diciendo “¡no había nadie, Rai!”.

“No me merezco tus tratos. Si me hubieras escuchado, habría sido distinta la historia y yo no tengo por qué andar soportando tratos así, cuando no lo son”, arremetió Rai.

Luego, respondió a Capelli que “no he desconfiado de ti. Estaba viendo las cosas de otra manera, hasta que empezaste a decir que yo estaba contigo por estrategia, ¡¿qué tení en la cabeza?! ¿Cómo querí que me sienta?”. Finalmente, Coni dijo al salir de la pieza: “hue… barsa, desleal. Esta gente no sabe de códigos”.

Síguenos en