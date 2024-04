Sospechas, mensajes y una promesa incumplida: La cronología del quiebre entre Carla Jara y Kaminski

Este viernes, Carla Jara entregó su versión en Podemos Hablar tras el quiebre de su matrimonio con Francisco Kaminski, cuya relación duró 11 años y que terminó por un romance entre él y Camila Andrade.

Al respecto, Jara contó detalles inéditos de la separación, como también tomó las declaraciones que Kaminski y Andrade realizaron durante el último mes, confirmando, desmintiendo y aportando nuevos detalles.

La cronología del quiebre entre Carla Jara y Kaminski

Según detalló Carla Jara a Julio César Rodríguez todo comenzó cuando empezó a recibir mensajes anónimos a través de Instagram, donde le advertían sobre la cercanía existente entre Francisco Kaminski y Camila Andrade.

Jara comentó haber transparentado la situación con su marido, pero él siempre desmintió los hechos: “Él se justificaba diciendo que era gente mal intencionada, que quería hacer daño en nuestra relación”, explicó la actriz, quien aseguró que nunca tuvieron problemas de pareja antes de este suceso.

El animador no le mencionó a Carla que iba a animar el Festival de Puente Alto en enero de este año en compañía de Andrade hasta que ella se lo preguntó, prohibiendo tajantemente el beso entre ambos, sin embargo él le pidió pensar mejor la situación y finalmente accedió.

Unos días después le enviaron a Carla Jara el video del beso en el escenario advirtiéndole que habían coqueteos en el backstage del evento, ocasionando una gran discusión entre ambos y además Kaminski se negó a viajar a Brasil como vacaciones familiares argumentando problemas económicos.

Las promesas para recuperar su matrimonio

Carla pagó el viaje completo durante febrero, cuando dos días antes de volver, Mariano, el hijo de ambos, encuentra un mensaje de Camila Andrade que se convirtió en la confirmación de lo que estaba ocurriendo, por lo que enfrentó a Camila mediante el WhatsApp de su marido.

Al llegar a Chile Kaminski reconoce el romance con Andrade y le pide una segunda oportunidad, prometiendo a cambio renunciar al programa donde trabajaba y tomar terapia, a lo que Carla accedió, sin embargo las promesas se rompieron rápidamente y él volvió a levantar sospechas ante Jara.

Carla aclaró que fue ella quien pidió el término de la relación: “Tienes hasta el 19 para agarrar tus cosas e irte de la casa”, señaló y reveló que Kaminski argumentó problemas económicos, diciendo que se quedaría en un hostal.

Sin embargo, luego Jara se enteró que estaba en un lujoso hotel de Providencia, donde Andrade lo visitaba: “Es real porque eso me lo reconoció”.

En ese contexto recurrió a una psicóloga que la ayudó a vivir este proceso, debido a que se cuestionó su actuar por los comentarios que recibía.

Finalmente, el escándalo explotó públicamente y él le cuestionó: “Por tu culpa, todo Chile me odia”, razón por la cual ella intercedió por él ante su jefe para que no perdiera su trabajo, sin embargo, hasta el momento no mantienen una buena relación y Jara concluyó: “No reconozco a mi ex marido”.

