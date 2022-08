“El odio envenena”: El cruce tuitero entre Marcela Vacarezza y Natalia Valdebenito tras viralización de rutina

Marcela Vacarezza criticó a la comediante Natalia Valdebenito tras la viralización de un extracto de su rutina realizada en marzo de 2020, donde llamaba a no votar “nunca más por la elite”.

“Todo lo hacen en familia, todo entre ellos. Eso es el abuso también. Son ricos robándole a los pobres. Yo no conozco a nadie que se haga millonario trabajando, esta gente sí. Esta gente robando se hizo millonaria (…) Nunca más votemos por la elite, ¡nunca más!“, dijo Valdebenito en el marco de su espectáculo El Último Show.

A poco más de dos años de la función en el Teatro Nescafé de las Artes, algunos usuarios han revivido esta rutina en redes sociales debido a los dichos de la actriz.

Dentro de las figuras que han reaccionado se encuentra la psicóloga, quien a través de su cuenta de Twitter señaló: “Pucha @ValdebenitoNata. Me reí contigo en Viña, te ganaste todos los reconocimientos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué tanto odio?“, partió diciendo.

“Te cuento que sí hay gente buena dentro de todos aquellos a los que llamas ‘ladrones’. Se puede criticar, pero el odio envenena. Saludos”, escribió Vacarezza, quien recibió la inmediata respuesta de la ex Club de la Comedia.

Pucha @ValdebenitoNata Me reí contigo en Viña, te ganaste todos los reconocimientos, pero qué pasó? Por qué tanto odio? Te cuento que sí hay gente buena dentro de todos aquellos a los que llamas “ladrones”. Se puede criticar, pero el odio envenena. Saludos pic.twitter.com/DYAk37Hbnl — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 18, 2022

“Pucha Marcela. No es odio, es la realidad y si hoy a ti este mensaje te queda como poncho, no es mi problema. No creo haberte nombrado ni ofendido. No sabía que eres de la élite, porque yo me refiero a otra, pero bueno… No sé si realmente quieras aprender o te interese”, arremetió Valdebenito.

Posteriormente, la esposa de Rafael Araneda señaló: “Leo tu ironía, pero no, no me queda como poncho, sólo que no me gustan las generalizaciones para ningún lado. Insisto, es distinta la crítica, al agravio y al discurso de odio que no respeta a la persona. Eso sí lo aprendí”.

Finalmente, la artista indicó que “no es ironía, Marcela. Es verdad. Porque no me refiero a los trabajadores de nuestro país. En este monólogo (que agradezco difundas), hablo de ladrones y menos comprendo que te sientas aludida o lo reduzcas a un discurso de odio. Es mucho más que eso”,