Este lunes, la reconocida actriz de cine y teatro española Verónica Forqué, de 66 años, fue encontrada sin vida en su departamento en Madrid, España. La noticia estremeció a todo el país y fue comentado a nivel mundial.

La celebridad se encontraba durante estos últimos meses participando en MasterChef España, en donde había generado una gran recepción por parte de la audiencia. Sin embargo, desde hace algunas semanas había tenido ausencias e incluso dejó mensajes explicando que estaba sumamente cansada.

En las redes sociales del programa incluso comunicaron su retirada “hasta que se recupere”, y aparentemente no pudieron notar la gravedad del asunto y solamente le pidieron que descansara para poder volver pronto.

De acuerdo con los antecedentes que se manejan hasta el momento, existen algunos elementos que indicarían que Forqué habría muerto por suicidio, aunque las circunstancias de su muerte aún no han sido aclaradas. Fue luego de su partida que se viralizó en las redes un mensaje de voz que había enviado al jurado y resto de sus compañeros de elenco en este espacio de cocina.

“No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada“, fue parte de lo que dijo en el audio mencionado. Asimismo, en este estableció que “yo soy muy luchadora y de usted he aprendido mucho. Dios mío, qué bien lo estoy pasando. Y qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo. Es que no puedo. El cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”.

De acuerdo con la información entregada por fuentes policiales al diario español El País, “una persona llamó al 112 a las 12.49 para avisar de un intento de suicidio en el domicilio de Forqué. Los sanitarios del Summa 112, desplazados al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento“.

