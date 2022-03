Este viernes se dio inicio al famoso festival de Lollapalooza Chile, que en su edición 2022 tendrá una duración de tres jornadas en el Parque Bicentenario de Cerrillos y se presentarán decenas de reconocidos artistas en sus distintos escenarios.

En el gigantesco espacio por el que se pueden mover los asistentes al evento, existen diferentes stands con variadas atracciones. Uno de los que elementos que rápidamente llamó la atención de quienes comenzaron a llegar hasta el parque fue un conjunto de cuadros en que se podían reconocer a importantes músicos chilenos.

Roberto Márquez, Anita Tijoux y Jorge González fueron los tres artistas que se hicieron presentes en las obras realizadas por el británico Ian Berry, quien logró plasmar la imagen de los retratos utilizando prendas hechas de mezclilla de la marca de jeans Levi’s.

Lee también: Día por día: El listado completo de los artistas que se presentarán en Lollapalooza 2022

Su proceso consiste en cortar, coser y pegar varios tonos de mezclilla para proporcionar contraste y sombra. Incluso a una distancia de contacto, muchos espectadores no se dan cuenta de que están viendo muchas capas y tonos de jeans de mezclilla

Desde el lugar de la exposición, Berry recalcó que “si me hubiesen propuesto retratar a influencers o estrellas de pop creadas por la industria, no hubiera aceptado, pero me llamó mucho la atención la idea de generar arte en relación a estos tres maravillosos músicos”. Asimismo, afirmó que ellos “no solamente hacen música espectacular, sino que fueron capaces de alzar su voz en períodos de la historia que fueron muy difíciles. Para mí eso representa la mezclilla, la libertad y la democracia”. ”

Por su parte, Márquez, el líder de la legendaria banda folclórica Illapu, llegó hasta la obra en la que está su rostro y expresó que “yo siento que esto tiene que ver con lo que uno ha hecho por nuestro pueblo, con todo el oficio. Son 50 años y esto yo lo siento como un respaldo a esa vivencia, a ese jugarse por la música. Me llena de orgullo y lo encuentro hermoso, el detalle”, agregando que “me siento absolutamente retratado“.

Lee también: Compositor, su amigo Balvin y el modelaje: Las caras de J Quiles en su visita a Chile

Revisa imágenes de las obras a continuación