Con Bad Bunny y Harry Styles: Cuándo, a qué hora y dónde ver los Grammy 2023

Este 2023 se llevará a cabo la versión número 65 de la ceremonia y contará con diferentes artistas que se estarán presentando en vivo, como el "Conejo Malo", Lizzo o el intérprete de As It was. También tendrá a reconocidas celebridades que cumplirán el rol de presentadoras, como Dwayne "The Rock" Johnson y Jill Biden.