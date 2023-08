Cuenta oficial de Lucas lanzó incendiario mensaje tras eliminación: “Jennifer y su gente destacan por…”

Lucas Crespo se convirtió en el noveno jugador en ser eliminado de Gran Hermano Chile, tras obtener un 88,59% de los votos del público frente a su principal oponente, Jennifer Galvarini, quien sólo obtuvo un 11,41%.

Crespo enfrentó una inédita placa de eliminación con seis integrantes de la casa-estudio. Pese a esto, la campaña que realizaron opositores en redes sociales tuvo sus frutos y se impuso el resultado por amplia mayoría.

“No me tenía mucha fe tampoco, pero me quedo con una experiencia increíble, me llevo a gente maravillosa”, comentó el estudiante de Psicología en conversación con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez.

Asimismo, indicó que “esto es un juego y afuera seguiré bancando a los míos de adentro y nada, a disfrutar, fueron dos meses agotadores. Intenté renunciar como tres veces y cuando me fui a placa, tocó irme“.

Polémico mensaje en cuenta oficial de Lucas

La tensión de la gala de eliminación también se habría traspasado al estudio de Gran Hermano en Chile, donde los familiares de cada nominado llegaron con carteles, cánticos y hasta vuvuzelas.

Una vez conocido el resultado, la cuenta oficial de Lucas Crespo en Instagram desató la polémica al lanzar un incendiario comentario en contra de “la familia y la gente de la Pincoya”.

“Y bueno… llegó el momento de irse. Sólo agradecer por todo, pero más importante aún enfatizar que el nivel de violencia y agresiones por parte de la fmailia y la gente de la Pincoya ha sido algo fuera de lo normal“, señaló en sus historias.

En la misma publicación, aseguran que en la instancia se habrían registrado “amenazas a la familia de Lucas y amigos, burlas, gritos y comentarios de todo tipo“.

“Como Lucas enfatizó en su momento, esto es un juego para divertirse, pero nuevamente Jennifer y su gente destacan por su violencia y agresión“, apuntaron.

Cabe mencionar que el mensaje fue escrito por una persona que maneja la cuenta de Lucas, ya que el ahora ex participante no tendrá acceso a su celular hasta la noche de este lunes, cuando sea entrevistado por el panel.

Mira el mensaje acá:

