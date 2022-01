Un transversal repudio generó la rutina de los Locos del Humor llevada a cabo durante el reciente fin de semana en la Semana Riobuenina, actividad organizada por el municipio de la comuna en el marco de su aniversario número 244.

Tras las cuatro noches de presentaciones artísticas, musicales y humorísticas, los reproches apuntaron únicamente al suceso, ya que la rutina liderada por el “Loco Hugo”, y El Tucán” hicieron alusión al feminismo y a la violencia de género, pero de una forma que no fue bien no tan solo por parte de los asistentes, sino que de la población en general.

“A la mujer no hay que pegarle, porque es inútil, no entienden”, fue uno de los comentarios que estaban destinados para hacer reír a la gente, no obstante, generaron todo lo contrario.

Posteriormente, cuestionaron las marchas y exigencias del movimiento feminista en las calles. “¿Qué derecho? se ven ridículas alegando en las calles, Si quieren libertad, amplíenles la cocina. Yo no estoy ni ahí con las mujeres”, dijeron.

No obstante, uno de los pocos personajes que respaldó el show fue el diputado electo por el distrito 10, Johannes Kaiser, quien aseguró que “la cultura de la cancelación sigue avanzando”.

“Llegará el día en que tengamos que bajar al sótano a reírnos, por miedo a la policía del humor”, añadió.

Es relevante recordar que esta no es la primera vez que el parlamentario electo es cuestionado por dichos de este calibre. Tras la primera vuelta presidencial el pasado 21 de noviembre, Kaiser puso en duda el derecho a voto de las mujeres. Lo anterior significó su renuncia al Partido Republicano días después de la polémica.

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

Producto de esto, y ante la escalada del tema, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, se refirió al hecho a través de Twitter.

Según expresó, “esto no es humor, es violencia“. “Condeno las expresiones de la rutina de Locos del Humor. Mientras trabajamos por impulsar un cambio cultural donde se respete la dignidad de todas las mujeres, lamentablemente otros van en el sentido contrario”, señaló.