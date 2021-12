Un 24 de diciembre, Johannah Deakin daba a luz al famoso cantante Louis Tomlinson, ex integrante de One Directon.

Hace cinco ya no acompaña a su hijo tras fallecer de cáncer en 2016. Tras esto, Tomlinson le dedicó un espectáculo a pocos meses de la separación de la banda.

Louis Tomlinson es solista y ha lanzado populares temas como Kill my mind o Just Hold On junto a Steve Aoki. Ahora, ya está preparando su visita a Chile en su World Tour 2022, que inicialmente comenzaba en 2020, pero tras la pandemia tuvieron que reagendar todas las fechas.

Con un primer concierto agendado en el Movistar Arena para el 16 de mayo, agotó sus entradas rápidamente, por lo que sumó una nueva fecha para el día previo, que tampoco están disponibles.

Las fans a la espera de su llegada, reaccionaron en las redes sociales por su cumpleaños, dedicando emotivas palabras al cantante e hilos fotográficos de sus últimos 30 años.

A pesar de que, aún no se ha referido a saludos de cumpleaños, constantemente twittea a los fanáticos para expresarles el agradecimiento por todo el apoyo hacia su música. En uno de sus últimos tweets, anunció nueva música e indicó que está “trabajando duro en el próximo álbum. He escrito casi todos los días durante el último mes, ¡me siento realmente emocionado!”.

Seeing all the love you’re all giving to Walls. Constant consistent support, thank you! Working hard on the next album. Written pretty much every day for the last month, feeling really excited!

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) December 8, 2021