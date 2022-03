Este domingo 20 de marzo, uno de los artistas más populares del género urbano, Daddy Yankee, anunció el fin de una era: se retira de la música.

A través de un video en su canal de YouTube y redes sociales, el “Rey del reggaetón” confirmó que luego de una carrera en la música de más de 30 años, dejará los escenarios.

“Esta carrera, que ha sido un maratón… al fin veo la meta”, comenzó el cantante de 45 años. “Ahora voy a disfrutar con ustedes todo lo que me han dado, todo lo que me ha regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas”, continuó.

Sin embargo, pese a las malas noticias, también confirmó la realización de una gira mundial como despedida, que lo traerá a Santiago el próximo 29 de septiembre, y el lanzamiento de su último disco: Legendaddy.

Principales éxitos en Spotify

Pese al anuncio de su retiro, Daddy Yankee la rompe con cada una de sus canciones, acumulando millones de reproducciones.

En Spotify se puede encontrar toda su discografía, mientras que las cinco canciones más escuchadas son: