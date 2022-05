“Pendientes…”: Daddy Yankee adelanta posible fecha de venta de entradas en Chile

Poco y nada se sabe del concierto de despedida de Daddy Yankee en Chile el próximo 29 de septiembre.

Y es que desde que anunció su retiro de la música a fines de marzo, también informó que realizará un tour de despedida con el que recorrerá varios países, entre ellos, Chile.

Pero ahora, el cantante puertorriqueño volvió a ilusionar a sus fanáticos chilenos al compartir un misterioso tuit en el que escribió “Chile, pendientes al LUNES”.

Al parecer, se trataría del día en que comenzaría la venta de entradas en nuestro país, uno de los pocos en Latinoamérica en los que no se ha iniciado el proceso.

Chile, pendientes al LUNES 👀 #legendaddy — Daddy Yankee 🐐 (@daddy_yankee) May 11, 2022

Además, el Big Boss compartió otro tuit en el que indicó que “yo creo que ya, no me falta más ningún otro lugar, ¿cierto?”. Y es que Chile es uno de los últimos en Latinoamérica en el que no se ha iniciado el proceso de venta para La última vuelta world tour.

Yo creo que ya, no me falta más ningún otro lugar cierto ? #legendaddy — Daddy Yankee 🐐 (@daddy_yankee) May 11, 2022

Fue el pasado domingo 20 de marzo que Ramón Ayala, su verdadero nombre, anunció que se retirará de la música, mismo día en que lanzó su último disco, Legendaddy.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, dijo en un video que publicó para compartir la noticia.

“En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, agregó el cantante de 45 años.