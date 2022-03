El cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció recientemente que se retira de la música, pero que antes realizará una gira que pasará por nuestro país, llamada “La Última Vuelta World Tour”, y también dio a conocer que lanzaría su disco de despedida.

El jueves pasado fue el esperado lanzamiento de este último trabajo de estudio de Yankee, llamado LegenDaddy, que rápidamente se posicionó como uno de los hitos musicales más llamativos del género de este año.

Tanto así, que según informó la plataforma Spotify, el álbum del puertorriqueño debutó en número uno a nivel mundial. Por su parte, en YouTube, algunas de las canciones ya han sumado decenas de millones de reproducciones en pocos días. Por ejemplo, Agua, con colaboración de Rauw Alejandro, ya superó los 16 millones.

.@Daddy_Yankee debuts at #1 in the world with #LEGENDADDY after announcing his retirement from music 🐐 (March 25-27, 2022) #SpotifyCharts pic.twitter.com/crIXBwElof

— Spotify Charts (@spotifycharts) March 28, 2022