Con Anitta, Daddy Yankee y Ozuna: Black Eyed Peas estrena nuevo álbum con artistas latinos

El recordado grupo de hip-hop/pop, Black Eyed Peas sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual contiene colaboraciones de diferentes artistas latinos, como Daddy Yankee, Shakira, Ozuna, Nicky Jam, Anitta y El Alfa, además de reconocidos representantes de otros géneros.

Se trata de Elevation, un disco con un total de 15 canciones que, en su conjunto, son una mezcla de diferentes estilos musicales, como el hip-hop, reguetón, R&B, electrónica y trap, haciéndolo un trabajo bastante variado.

“Estamos muy emocionados por esta próxima etapa. Parece que fue ayer cuando estábamos escalando esas colinas y poniendo nuestro primer cuerpo de trabajo musical en el mundo”, escribió la banda en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Black Eyed Peas (@blackeyedpeas)

¿Qué artistas colaboraron?

En esta nueva etapa, el grupo decidió colaborar con representantes de diversos géneros musicales. Ellos son Anitta, El Alfa, Anuel AA, J.Rey Soul, Daddy Yankee, Nicky Jam, Bella Poarch, Nicole Scherzinger, Shakira, David Guetta y Ozuna.

Anteriormente, el grupo ya había revelado algunos adelantos, como el tema que tienen junto a Shakira y David Guetta, Don’t You Worry, el cual tiene 114 millones de reproducciones en YouTube; o Simply The Best, en colaboración con Anitta y El Alfa.

Escucha el disco aquí: