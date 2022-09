House of the Dragon: El secreto que esconde la daga Targaryen que la une con Arya Stark de GoT

House of the Dragon (HotD) ha vuelto a encantar a los seguidores de Game of Thrones (GoT) con el universo, luego del final en 2019 que dividió a los seguidores de la historia. De hecho, el primer capítulo fue visto por más de 10 millones de personas, superando incluso el último episodio de la serie que anduvo cerca de los 9 millones.

Con tantos ojos deseosos de sumergirse en el mundo creado por George R.R. Martin, son pocos los detalles que se han escapado a los más atentos, como por ejemplo los diseños que van apareciendo en el opening. Muchos creen que se trata de los símbolos de las casas como en GoT, pero acá son referencias a los miembros de la casa del dragón y los ríos de sangre son alusiones a los lazos que tienen entre ellos. Pero esa es otra historia.

Lo que nos convoca en esa ocasión es un elemento que volvió a aparecer en un momento estelar del cuarto capítulo: Hablamos de la daga que le muestra Viserys a Rhaenyra y que porta una de las mayores profecías de Westeros.

Esta arma de gran poder simbólico ya había hecho su aparición en la serie en su debut y, más aún, ya era una parte vital de la trama en Juego de Tronos y la termina portando nadie menos que Arya Stark. ¿Cómo, cuándo, por qué? Acá te contamos.

De los Targaryen…

En el primer capítulo llamado Los Herederos del Dragón, ya al final, cuando el rey Viserys nombra como heredera al Trono de Hierro a su hija, también le cuenta que Aegon el conquistador no desembarcó en Westeros sólo por ambición, sino movilizado por una profecía. Esta información es un privilegio y responsabilidad a la que tienen acceso sólo los reyes Targaryen.

Tal como su antepasado Daenys anticipó el final de Valyria, Aegon vio en un sueño el final de la humanidad en medio del frío del norte y para evitar que eso sucediera, un Targaryen debería estar siempre sentado en el trono. Como sabemos, a esto se le conoce como La Canción de Hielo y Fuego. Justamente cuando menciona esto, el soberano se aferra a un daga que lleva en el cinturón.

Ahora, en el cuarto capítulo titulado El rey del Narrow Sea, luego de que Rhaenyra fuera acusada de tener relaciones con su tío Daemon, es convocada por su padre, el rey Viserys, para ordenarle que se case con Laenor, hijo de Corlys Velaryon, pero antes le muestra la daga ardiendo y allí la heredera lee el mensaje inscrito en el filo valyrio: “De mi sangre nacerá el príncipe que fue prometido y suya será La Canción de Hielo y Fuego”.

Esas son las veces que la hemos visto en House of the Dragon hasta ahora, pero tú ya la habías visto antes.

… a los Stark

Como puedes intuir, esta daga siempre estuvo en posesión de los reyes Targaryen y fue pasando de mano en mano por la realeza hasta llegar a Aerys, el rey loco, 170 años después de los eventos de HotD y terminar en manos de nadie menos que Arya. Estos son los acontecimientos.

– Jamie Lannister mató a Aerys, dando paso al reinado de Robert Baratheon y Cersei Lannister.

– Las posesiones quedaron en manos los nuevos reyes, quienes no tenían idea de que esa daga, una de las últimas forjadas con acero valyrio escondía un mensaje.

– Cuando Bran Stark ve a los hermanos Lannister teniendo relaciones, Jamie lo empuja por el balcón para no dejar evidencias, pero el pequeño señor de Winterfell sobrevive a la caída.

– Ante esto, Jamie manda a matar a Bran mientras estaba postrado en su cama. El sicario que debe cometer el asesinato portaba la daga de acero valyrio.

– Cuando el lobo huargo de Bran, Verano, lo defiende, la daga queda en la pieza.

– Catelyn Tully, su madre, le muestra la daga al maestre Luwin, y ambos deducen que por ser de acero valyrio debe venir de Desembarco del Rey (el único lugar con vestigios de este material).

– Esto les hace sospechar de los Lannister. A estas alturas puede que se haya olvidado, pero es este episodio el que inicia los eventos en la serie.

– Por su seguridad, Catelyn le entrega la daga Petyr Baelish. Aquí la daga queda guardada por Meñique hasta el final de la serie.

– Pasan las temporadas y cuando Baelish se reencuentra con Bran en Winterfell se la entrega, ya que atentaron contra su vida con esta arma.

– Bran ya convertido en el Cuervo de Tres Ojos, al volver a ver a su hermana, se la entrega a Arya, porque -dice- intuye que algo importante tiene que hacer ella con la daga

– ¿Y qué hace Arya con ella? Nada menos que saltarle por la espalda al Rey de la Noche y darle la estocada mortal, ya que su acero valyro es lo único que podía destruirlo.