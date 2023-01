Dani Alves jugó su primer partido con reclusos de cárcel en España: “El Dani que está aquí es uno más”

A nueve días desde que tomaran detenido a Dani Alves por, presuntamente, haber agredido sexualmente a una mujer en Barcelona, España, su estancia en cárcel comienza a ser más llevadera y ya jugó su primer partido en el encierro.

De esa forma el brasileño, quien disputó en Mundial de Qatar 2022, se ha ido adaptando a las condiciones en las que se vive en Brians 2, centro penitenciario al que fue trasladado hace pocos días para garantizar su seguridad.

Encerrado en el módulo 13, el menos conflictivo del recinto, la jornada del “jueves al mediodía, Alves se animó a jugar un partido de fútbol con sus compañeros. La primera vez que tocaba la pelota desde que llegó a la prisión”, consignó el medio español La Vanguardia.

“Fue tal la expectación que no tardó en correrse la voz. Se asomaron discretamente funcionarios, profesionales externos, personal de la dirección y la totalidad de los reclusos del módulo vecino, que se pegaron al vidrio para no perder detalle”, agregaron.

Frente a esta situación, los directivos del penal decidieron frustrar la visión entre los módulos y colocar una tela entre ambos para que los otros reclusos no se distraigan de sus actividades por el revuelo que genera el futbolista de 39 años.

Por otro lado, desde que llegó a Brians 2, el ex jugador del Pumas de México, donde fue despedido producto de esta denuncia en su contra, al parecer, ha tenido un cambio en su actitud, entendiendo que es igual a todos los presos. “El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más”, dijo, según el mismo medio.

En la misma línea, en cuanto a su proceso judicial, comentó que “aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”.