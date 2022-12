Dani Castro alzó la voz contra quienes la acusan de hacerse la víctima por exponer a su ex: “¿Tan mal les caigo?”

Daniela Castro, ex participante de El Discípulo del Chef, alzó la voz contra quienes la acusaron de hacerse “la víctima” por exponer lo sucedido con su ex pareja.

Recordemos que la influencer acusó a Max Rivera de estafa e incluso ha compartido una serie de pruebas para respaldar sus acusaciones, como capturas de conversaciones donde ella le pide el dinero que le debe.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes al parecer salieron a criticarla. Por eso, la ganadora de Master Chef se defendió con uñas y dientes.

“Me aburre mucho y me duele mucho como mujer que muchas mujeres siempre digan ‘ella termina y se hace la víctima’. Sorry. Que yo haya estado con dos pelotudos, con un agresivo y con un cafiche, no implica que yo me haga la víctima”, comentó a través de su cuenta de Instagram.

“Yo expongo las cosas para que no les pase a las demás personas, pero sí, yo me he equivocado, porque no he mostrado todo lo que puedo mostrar. Por eso entiendo que hay mucha gente que diga que ‘se hace la víctima’. De víctima no me hago nada, porque no le doy a nadie lo que viví y lo que muchas mujeres han vivido”, añadió en sus stories.

En esa misma línea, enfatizó en que “encuentro súper injusto que tengan la maldad humana de decir que me hago la víctima”.

Finalmente, expuso que “después de las pruebas que he mostrado, y podría mostrar más, en ambos casos ha salido gente a apoyarme, entonces no entiendo por qué creen que me hago la víctima”.

“¿Tan mal les caigo que creen que puedo inventar algo así?”, cerró.

