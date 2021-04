La influencer y actriz Daniela Palavecino se encuentra en el ojo de la palestra pública por una inocente foto junto al equipo de El Agente Topo, filme que casi se llevó la estatuilla de oro a nuestro país en la pasada ceremonia de los Oscar.

En las imágenes, la artista posó junto a su amiga de infancia Maite Alberdi, directora del documental, y junto a Sergio Chamy, de 87 años y quien es protagonista de la cinta. Junto a las postales, la joven aprovechó de homenajear a su amiga, manifestando su orgullo y apoyo luego de que el filme fuera nominado a la categoría de Mejor Documental.

“Maite Alberdi es mi mejor amiga del colegio y la verdad es que siempre me he sentido tremendamente orgullosa de la persona y profesional que es. Desde que éramos niñas siempre fue muy talentosa y trabajadora. (…) Hoy una vez más me llena de orgullo con esta nominación al Oscar y esta tremenda película documental. La verdad es que siempre he amado todas sus películas y hoy, una vez más, se me cae la baba de tanto orgullo”, fue parte del mensaje que la actriz dedicó a su amiga. Sin embargo, fue el look de la influencer lo que le valió una serie de críticas por no vestirse de “gala” para la ocasión.

“Es como cuando a uno lo invitan a una graduación. Uno no se sube al escenario… pero uno se pone linda para darle el resalte a la ceremonia”; “Es que te veías como si ni siquiera te hubieras bañado, con el pelo tomado, como en casi pijama con ese vestido”, fue parte de lo que le escribieron.

“No les pedí su opinión. El post que publiqué tiene que ver con otras cosas. Nunca les pregunté si les gusta mi outfit o qué piensan sobre cómo me veo. Estoy hablando de un documental, de una película, una amistad con la Maite. Y que me escriban por interno y me digan lo que piensan en cómo yo me debería haber vestido, que me veía como si no me hubiera duchado, ¿Qué son esos comentarios?”, contestó la joven ante los comentarios que sugerían que incluso no se había duchado.

“No quiero publicar el Instagram de ellas (las usuarias de la red social que le enviaron los mencionados comentarios), porque no quiero generarles mala onda. Solamente me interesa decirles que sus comentarios ya no van, que el mundo está evolucionando. Quiero que reflexionemos y, de pasadita, decirles que se tomen un ubícatex, como decía un profesor cuando era chica”, cerró.