La fórmula con que Dani Ride logró ahorrar en el arriendo de su casa tras “astuta” negociación

Dani Ride se cambió de hogar y reveló todos los detalles sobre cómo logró ahorrar casi un 10% del valor del arriendo al negociar con su arrendador para hacer remodelaciones en el lugar.

El cantante se fue a vivir al Barrio Yungay hace un poco más de tres meses, tras terminar una relación amorosa que mantuvo durante más de diez años y con ello se llevó a sus dos perros, una paloma y todas sus plantas.

¿Cómo logró rebajar el arriendo?

El artista detectó que el lugar tenía potencial, pero muchas deficiencias estructurales: “Le dije: ‘Este lugar igual necesita harto, hay que invertir’. ¿Te parece si hago los arreglos y negociamos una nueva mensualidad?’“, señaló a LUN.

El dueño del lugar accedió y así fue como Ride logró ahorrar una destacable suma: “Fueron como $35.000 mensuales (un 9,2% de descuento) tampoco fue tanto”, confesó.

En esa misma línea, agregó: “Aún así pensé que el arriendo ya estaba barato y eso porque no era un lugar tan fácil de habitar desde el punto de vista de la comodidad. No era tan factible que alguien viviera acá, a no ser que le pusiera algo de cariño adicional”.

¿Cuánto invirtió en arreglar el lugar?

Ride reveló que gastó aproximadamente $1.500.000 en arreglos y se ahorró los costos de mano de obra porque se involucró en el trabajo de remodelación junto a sus padres.

Entre los cambios que realizó destacan la construcción de dos closets, una isla en la cocina, el cambio total del piso del baño, instalación de cerámica, pintura en las paredes y tratamiento de madera, los que estuvieron listos en dos semanas.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DANI RIDE ☆ (@daniride)

