Daniela Aránguiz acusó encerrona y abandonó furiosa estudio de televisión: “Es una falta de respeto”

Este jueves, Daniela Aranguiz se mostró enfurecida y abandonó el set de un programa de televisión luego que comenzaran a hablar sobre su ex pareja y padre de sus hijos, Jorge Valdivia.

En ese sentido, la influencer dejó el estudio luego de encarar directamente a uno de los integrantes, quien dio a conocer una supuesta infidelidad del ex jugador de fútbol hacia su actual polola.

“Encuentro súper falto de respeto porque yo creo que si vai (sic) a hablar del papá de mis hijos, de cualquier cosa, tenga o no tenga que ver conmigo me tenís que consultar a mí y no te voy a negar nunca que no lo hagas, pero yo creo que esto es una falta de respeto conmigo“, advirtió la ex Mekano.

Tras el incómodo momento, Aranguiz utilizó las historias de Instagram para explicar lo ocurrido con sus compañeros de trabajo en el programa Zona de Estrellas de Zona Latina.

“Me da lo mismo lo que Jorge haga con su vida privada, nosotros estamos separados hace un año. Son cosas que no me interesan ya, pero siento que cuando uno trabaja en un equipo de televisión hay una pauta diaria…”, explicó a sus seguidores.

“Nunca me habían hecho una encerrona, eso es lo que yo sentí. Me enojé por la falta de criterio y por el poco profesionalismo, no por lo que pasó con él o si fue infiel o no”, añadió la panelista.

Asimismo, utilizó la instancia para aclarar que no se trató de un tongo y que no va a renunciar al programa pese a lo sucedido.

