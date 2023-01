Daniel Alcaíno adelanta su humor sin pelos en la lengua para Viña: “No perdonamos a nadie”

Luego de 21 años de risas en la pantalla chica gracias a su personaje Yerko Puchento, Daniel Alcaíno fue confirmado este martes como humorista para el certamen viñamarino y enfrentará por primera vez al llamado “monstruo” de la Quinta Vergara.

Aunque aún no se sabe cuál será la noche en que se subirá al escenario, el actor adelanta una cosa: El público debe esperar un show contingente y sin pelos en la lengua.

“Llevamos muchos años haciendo humor y por fin se concretó. Otras veces no llegábamos a acuerdo económico, o porque algún canal o algún ejecutivo no le gustaba nuestro personaje, le generaba cierta antipatía. O el gobierno de turno no quería o la ministra de ese gobierno no quería que fuéramos“, señaló en conversación con Radio ADN.

En esa misma línea, el actor aseguró que “va a haber que pulir, dejar filete y mantener nuestra característica, que es humor contingente, actual, incisivo, con nombre y apellido“.

Un guion sin filtro

Y el Festival de Viña no hará que Yerko Puchento cambie su ácido estilo. Es más, adelantó que llevará un guion nuevo con el que espera que la gente se sienta identificada y “descomprima esta olla a presión que ha significado vivir en Chile estos últimos años, con pandemia, con crisis social, el estallido, etc…”.

Desde su debut, el humorista se ha caracterizado por sacar tanto ronchas como aplausos y, por lo mismo, hizo una importante advertencia para su presentación.

“A los que nos temen, que se cuiden. A los que han cometido delito, han robado y abusado de la gente, nosotros estamos dispuestos siempre a hablar de ello. Decirle ladrón a los ladrones, corruptos a los corruptos y sinvergüenzas a los sinvergüenzas, con nombre y apellido y nosotros no vamos a tranzar nunca en eso”, adelantó el comediante.

Advertencias en Viña 2023

Sin embargo, Alcaíno también reveló que recibió algunas sugerencias para que ( a Yerko) no se le pasara la mano en su show.

“A veces uno percibe el miedo en los productores, pero ahora hay más ganas que restricciones. Por muchos motivos antes no se pudo ir, pero ahora tenemos un muy buen show y sentíamos que era ahora o nunca”, sostuvo.

Y como nadie está a salvo, su vínculo con el presidente Gabriel Boric tampoco se interpondrá en su rutina: “Si él se ha equivocado en muchas cosas, obviamente van a estar reflejadas ahí, nosotros no perdonamos a nadie, ni porque sean amigos, ni familiar, ni nuestra propia biografía”.

Finalmente, puntualizó que más que un humorista, se consideraba un actor. Por lo mismo, le era mucho más cómodo salir como Yerko Puchento, ya que Daniel no maneja el stand up.

“Yo hago personajes. Y a veces a Yerko se le pasa la mano, pero son los riesgos de la adrenalina, de la valentía de decir lo que vamos a decir. Yo creo que es un personaje valiente, que la gente lo va a valorar y se va a reír. Y eso es lo que hemos hecho siempre, un humor valiente, arriesgando demandas, lo que nos ha costado hasta la cesantía”, reflexionó el humorista.