“Me llevó a todas partes”: Daniel Alcaíno revela la desconocida ayuda de Carlos Caszely para tratarse el cáncer

Una serie de temas fue el que abordó el actor y comediante chileno Daniel Alcaíno en el programa Pero con Respeto, instancia en la que conversó con el animador Julio César Rodríguez.

En el late que se transmite por Chilevisión, el creador del personaje “Yerko Puchento” se refirió a cómo conoció al histórico goleador Carlos Humberto Caszely y también a Iván Zamorano en la misma noche.

“Tenía 27 años y la hija de Caszely, Bárbara, trabajaba de escenógrafa en una teleserie y me dijo ‘¿Quieres conocer a mi papá? y yo feliz. Me invitó a su casa en La Reina y en vez de abrirme la puerta Carlos Humberto, me abre Iván Zamorano, Iván Luis. Quedé loco”, relató.

Desde eso momento, Alcaíno reveló que mantuvo cercanía con ambos goleadores, incluso en los momentos más difíciles de su vida como el cáncer testicular que le diagnosticaron a principio de la década del 2000.

Es más, el artista interrumpió su conversación y le envió “un cariño a Carlos, a toda su familia por la pérdida de María de Los Ángeles (esposa del ex futbolista). Yo la conocí. Ellos me ayudaron mucho”.

“Caszely, sin conocerme y sin tener por qué, me llevó a todas partes con la intención de sanarme y de curarme del cáncer. Fue capaz de llevarme hasta el caballero que imponía las manos, unos monjes también. Las hizo todas. Cariños para él y siempre en el corazón”, relató.

Alcaíno es reconocido hincha de Colo Colo y es muy común que haga alusión al equipo de sus amores durante sus entrevistas o sus participaciones como comediante.