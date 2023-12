Daniel Alcaíno recordó caro error que le costó más de $4 millones fuera de Chile: “No la quería creer”

Daniel Alcaíno fue uno de los invitados al episodio de Podemos Hablar que se emitirá este viernes en Chilevisión, donde relató el particular momento que vivió en su viaje a Sudáfrica en 2010.

El comediante contó en el espacio Punto de Encuentro que, en ese año, a poco de que su hijo Emiliano naciera, “nos mandaron al mundial de Sudáfrica” junto con Jorge López, icónico libretista de su personaje “Yerko Puchento”.

Según comentó el humorista, su libretista conocía más de tecnología y le recomendó comprar un mejor teléfono para poder mantenerse en contacto con su familia en Chile, mientras ellos se encontraban en el extranjero.

Daniel Alcaíno y su caro error

“Me compré el iPhone, no sé cuánta plata. Todo era rápido, la gente hermosa, estaba loco“, contó Alcaíno, quien además mencionó que no se perdió ningún detalle de lo que pasaba en Chile, gracias a su nueva adquisición.

Tal habría sido la emoción, que el humorista contó que vio las rutinas que Stefan Kramer hacía en el programa de Felipe Camiroaga y que “se amanecía con el teléfono”.

Sin embargo, la alegría duró poco. Ya que tras comentarle a su libretista la gran rutina que había hecho Kramer, López se dio cuenta del gasto en que había incurrido Alcaíno: “¡Pero hueón, tienes que conectarte a una red de wifi, si no la cuestión corre por una banda carísima!”.

El llamado de atención no sirvió de mucho, ya que “dije ‘¿cómo va a ser tanto?’”, seguí un mes entero. Llego acá, hay una cuenta de $4.200.000. No la quería creer… Terminé pagando como 2 palos y ahora me está pasando lo mismo”.

