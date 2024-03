Daniel Alcaíno respondió a Magdalena Max-Neef tras crítica a actores: “Estamos amarrados”

El actor Daniel Alcaíno se refirió a las declaraciones previas que realizó su colega Magdalena Max-Neef en torno al rubro y hacia los Fondart, asegurando que “somos los más llorones que hay” en respuesta a las críticas emitidas por otros artistas hacia el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Cabe recordar que Max-Neef, en conversación con Radio Futuro, sostuvo que “algunas personas se ganan el Fondart cinco años seguidos, no se lo ganan un año y empiezan a alegar que el gobierno no apoya a la cultura”.

Frente a esas palabras, la actriz fue nuevamente contactada por Culto, donde ahondó en su apreciación sobre gestión del gobierno y el Ministerio de las Culturas.

“Honestamente, no tengo idea cómo ha sido la gestión cultural del gobierno. A mí me encanta Carolina Arredondo, pero tampoco estoy muy al tanto“, expresó entonces.

“A mí en el Instagram muchas veces me ponen: ‘estos zurdos, con la beca del gobierno, auspiciados por el gobierno’. A mí no me ha auspiciado el gobierno. Están equivocados, por lo menos yo y mis amigos actores, a nosotros no nos ha subvencionado nadie“, indicó.

¿Qué respondió Daniel Alcaíno?

Para hacer frente a tales palabras, Daniel Alcaíno expresó en La voz de los que sobran que “es muy mezquino que, en dos años, después de una pandemia, después de un estallido social, de vivir un proceso constituyente, alguien pueda ‘hacer algo’ cuando un país está en modo ‘stand by’“.

“Cuesta mucho. Estamos amarrados. Se hizo el amarre muy, muy grande cuando se hizo la Constitución del 80. Jaime Guzmán pesó mucho en esta ideología y de ahí en adelante ha costado mucho que la prioridad esté en la cultura“, declaró el intérprete.

Por lo mismo aseguró que “estamos todos peleándonos por un Fondart, todos peleándonos por financiamiento”, debiendo muchas veces acudir a empresas privadas para obtener este impulso económico.

“Nunca nadie me prometió que esto iba a ser un jardín de rosas. Nunca nadie me prometió que con el teatro me iba a hacer millonario. Y en eso estamos. Seguimos ensayando, seguimos trabajando contra viento y marea”, sentenció.

Síguenos en