¿Se le salió? Daniel Alcaíno revela nombre de artista que estaría en Viña 2023 y que aún no ha sido confirmado

El actor y comediante Daniel Alcaíno, quien se presentará en el Festival de Viña del Mar 2023 con su personaje de Yerko Puchento, reveló uno de los números musicales que se presentarían en el certamen.

Todo ocurrió durante una reciente entrevista con el programa Fuera del Área de Mauricio Pinilla, donde Alcaíno fue consultado sobre la rutina que presentará en la Quinta Vergara.

“Hemos ido ajustándola desde que logramos concretar que íbamos a Viña del Mar. De hecho, no tenemos ni siquiera un día asignado aún“, partió diciendo el intérprete.

Fue en ese contexto que indicó que “podría ser la segunda noche, que va Maná con Beto Cuevas, u otra posibilidad es ir la noche Fito Páez con alguien por confirmar”.

“Si es un trapero o que va a convocar a muchas personas, preferimos que no porque no es el humor de nosotros. Me gustaría Maná con Beto Cuevas, porque es un público cincuentero y mis chistes funcionan con mis recuerdos y lo que hace una persona de 50“, recalcó.

Si bien los nombres de Maná y Fito Páez ya fueron anunciados por la producción del evento, el cantante chileno Beto Cuevas todavía no ha sido confirmado.

Según Alcaíno, el ex líder de La Ley formaría parte de la jornada del 20 de febrero, mismo día en que se presentará el grupo mexicano Maná.

Cabe mencionar que esta sería la revancha de Cuevas, quien no alcanzó a presentarse como solista en Viña 2010 debido al terremoto que afectó el 27 de febrero de ese año a la zona centro y sur del país. Cuatro años después volvió a pisar la Quinta Vergara, acompañado de la banda La Ley.