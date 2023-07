Daniel Farkas sacó lágrimas a su familia en emotiva ceremonia por logro escolar: “No hay lugar como el hogar”

El hijo menor de Leonardo Farkas, Daniel Farkas Friedman, vivió una emocionante ceremonia el domingo tras completar la enseñanza media en el British School Xàtiva, uno de los recintos educacionales más prestigiosos de España.

Acompañado por su padre, madre y dos hermanas, la graduación tuvo lugar en la provincia de Valencia y estuvo marcada por la emoción en sus seres queridos, quienes lo felicitaron y también resaltaron su calidad humana.

“No puedo creerlo, me dejas… todos los días que pasé acompañándote, todos los días que pasé dándote el biberón y metiéndote en la cama, no puedo soportar verte marchar, hermanito mío. Que el mundo te acoja con calidez, oportunidades y pertenencia“, escribió su hermana, Tati Farkas, en redes sociales.

A su vez, expresó que “eres el alma más bondadosa y grande, un caballero, tan tonto y abrazable”. “Ya no los hacen como tú… ¡Oh, los lugares a los que irás, hermanito mío! Pero no lo olvides, no hay lugar como el hogar“, añadió en su cuenta de Instagram.

En unas imágenes que acompañó junto con el texto, Tatiana aparece llorando, conmovida por la escena. Aunque ninguno escribió algo al respecto, ambos dejaron entrever que Daniel se radicará lejos de su familia para continuar con su educación superior.

“Un día inolvidable”

En ese sentido, fue el mismo hijo del filántropo quien abordó el importante hito con una emotiva publicación que hizo en Instagram, donde agradeció la experiencia y también dedicó sentidas palabras a su familia.

“Un día inolvidable para concluir este capítulo de mi vida. Agradecido por todas las experiencias, aprendizajes y personas que he conocido y tenido el placer de llamar compañeros y profesores durante mi tiempo estudiando”, escribió.

“Bendecido por siempre tener a mi familia a mi lado (aún cuando toco irme de casa) y las personas tan cercanas que también los veo como familia. Espero lo mejor de la vida y deseo mucha suerte para todos mis compañeros con quienes he graduad”, agregó.

Para cerrar, el joven graduado aseguró que no tiene palabras “para describir lo agradecido que estoy por esta vida” y aseguró que ahora “toca usar los aprendizajes de los últimos años para trabajar e ir con tutti a por mis sueños”.

