“Están hechas c…”: Bruno Zaretti increpó duramente a Daniel Fuenzalida tras dichos sobre Axe Bahía

Un duro round protagonizaron el cantante y bailarín Bruno Zaretti y el conductor de televisión Daniel Fuenzalida, a raíz de una declaración que hizo este último sobre la reciente actuación de Axe Bahía en el Festival de Las Condes.

Todo comenzó en un podcast, donde el animador también conocido como “Huevo” señaló que Zaretti, Francini Amaral y Flaviana Seeling tenían el cuerpo “hecho corneta”.

La frase molestó al brasileño y salió a defender a sus compañeras a través de una historia en Instagram: “Qué lástima escuchar en los tiempos de hoy un hombre decir que mis dos compañeras están hechas cornetas“, comenzó diciendo.

Daniel Fuenzalida: “Mis palabras fueron malinterpretadas”

“Además, muy contradictorio escuchar decirte que nuestro show fue ‘pura hue…’ y verte bailando todo el show. Qué poco hombre y poco profesional eres. Cuando estés hecho corneta como nosotros, lo conversamos”, arremetió en la red social.

La respuesta de Fuenzalizida no tardó en llegar y utilizó la misma plataforma para ofrecer sus disculpas tras sus dichos. “Quiero aclarar que mi intención nunca fue criticar el cuerpo o aspecto físico de ninguna persona. Lamento si mis palabras fueron malinterpretadas y causaron incomodidad”, expresó.

“Con la palabra “corneta” no me refiero al físico, sino al contexto, de que llevan años, etc, y es parte biológico también, es una muletilla que yo ocupo mucho, en casi en todos lados. Con Flaviana yo ya hablé en privado y está todo aclarado y solucionado“, concluyó en el escrito.

