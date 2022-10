“Solía hacernos reír cuando éramos niños en el set”: El sentido adiós de Daniel Radcliffe a Robbie Coltrane

El protagonista de la saga de Harry Potter, Daniel Radcliffe, emitió un sentido comunicado tras conocerse la muerte de Robbie Coltrane, recordado por darle a vida a Rubeus Hagrid, a los 72 años.

“Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set”, es parte de lo que dice el texto compartido por el medio especializado Variety.

Tras eso, Radcliffe recordó la grabación de la tercera película de la saga, El Prisionero de Azkaban, “cuando todos nos escondíamos de la lluvia torrencial durante horas en la cabaña de Hagrid y él contaba historias y bromeaba para mantener alta la moral”.

“Me siento increíblemente afortunado de haber podido conocerlo y trabajar con él, y muy triste de que haya fallecido. Era un actor increíble y un hombre encantador”, expresó el intérprete de 33 años, quien compartió infinitas escenas con Coltrane en las películas basadas en los libros de la controversial escritora J.K. Rowling.

Diferentes medios especializados, como Deadline, informaron que el actor, que también participó de otras producciones como James Bond y Cracker, murió en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia.

Más allá de Harry Potter

En Reino Unido, Coltrane se hizo conocido por participar en diversas producciones, como el psicólogo forense Dr. Edward ‘Fitz’ Fitzgerald en la serie dramática Cracker, papel que le valió tres premios BAFTA consecutivos como Mejor Actor, de acuerdo al medio anteriormente citado.

Además, también fue nominado al mismo reconocimiento por el drama National Treasure y Tutti Frutti, de la BBC de Escocia.

También participó en películas como Nuns on the Run, Mona Lisa y Ocean’s 12, y coprotagonizó James Bond, GoldenEye The y World Is Not Enough, dando vida al ex agente de la KGB, Valentin Dmitrovich Zukovsky, aliado del Agente 007.