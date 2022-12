“Lo amo profundamente”: Daniela Aránguiz aclaró el estado en que quedó su relación con Jorge Valdivia tras polémica

Daniela Aránguiz es uno de los nombres que hoy por hoy más resuena en el espectro de la denominada farándula, luego de protagonizar diversos cruces con Anita Alvarado en relación a su reciente separación con el ex futbolista, Jorge “Mago” Valdivia.

Más allá de los dimes y diretes con Alvarado, los que incluyeron una polémica transmisión en vivo, ahora Aránguiz decidió referirse al padre de sus hijos y cómo es la relación que mantienen en la actualidad, a solo meses de anunciar el término de su relación.

En Buenas noches a todos, la panelista sostuvo que “yo podré decir muchas cosas de él (Valdivia) como marido, pero como padre no me arrepiento ni un segundo de haber perdonado lo que perdoné. No podría haber elegido mejor al padre de mis hijos”.

“Tenemos una relación bonita y él puede entrar a mi casa cuando quiere. De repente yo llego y está durmiendo con Jorgito o está con la Agustina en su pieza”, agregó.

Por otro lado, la integrante de Zona de Estrellas indicó que jamás hablará mal del ex seleccionado, reconociendo que “me equivoqué al pensar que no iba a ser un buen padre si no estaba conmigo”.

“Nos llevamos súper bien. Incluso, mejor separados que juntos. Obviamente que siempre él me dice que soy el amor de su vida y muchas otras cosas, pero siento que ahora necesito tiempo para mí y estoy disfrutando hacer lo que quiero”, continuó.

Aránguiz y Valdivia emprenderán este jueves un viaje a Estados Unidos junto a sus dos hijos, donde pasarán unos días para relajarse en su casa en Orlando y disfrutar de esta época de celebraciones.

Al respecto, la ex Mekano bromeó con que “podría dormir con él (Jorge), no tengo ningún problema. No significa que tenga que pasar algo”.

Lo anterior, explicó, es porque “con él siempre voy a tener una conexión especial. Lo amo profundamente, como persona, porque crecimos juntos. Lo conocí cuando tenía 18 años, y estuvimos muy solos viviendo afuera. Nos afiatamos como amigos”.

Finalmente, Aránguiz expresó sobre la polémica que “le deseo (a Angie Alvarado) de verdad que nunca sufra lo que ella me hizo sufrir”.