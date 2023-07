Daniela Aránguiz sin filtro “echó al agua” al hermano de Jorge Valdivia: “Supiera que toda la vida se me tiró”

Daniela Aránguiz lanzó una sorpresiva revelación durante este viernes. No bastando las infidencias que contó en Podemos Hablar de Chilevisión, donde contó cómo se enteró que Jorge Valdivia mantenía una relación con Maite Orsini y otros detalles de su separación, se mandó una inesperada confesión.

En Zona de Estrellas, cuando discutían con el resto de los panelistas quién era el “pastel de la semana”, la influencer dio a conocer una información que al parecer dejará boquiabierta hasta al propio Mago, ya que tiene relación con su círculo familiar.

La acusación:

“Quiero aprovechar de despedirme antes de dar mi voto, porque me voy a Estados Unidos dos semanas”, comenzó diciendo Aránguiz.

Tras esto, expuso que “tienen muchos cahuines, supe que Jorge tiene plata para algunas cosas, para otras no. Como una de ellas es celebrarle el cumpleaños a su hermano hasta con cámara 360″, destacó frente a la disputa que tiene con su ex marido en términos económicos.

Y aquí se mandó la llamativa frase que dejó sin palabras a sus compañeros: “Supiera (Jorge) que toda la vida se me tiró Claudio. Eso digo para despedirme”, señaló Daniela.

El panel quedó completamente en shock con la información que resultó inesperada y que vincula directamente al hermano menor del Mago Valdivia.

Si bien la declaración desató una ola de comentarios en las redes sociales, aunque todavía no hay una respuesta por parte de la familia de su exmarido.

Revisa el video a continuación: