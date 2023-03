Daniela Aránguiz amenazó a Jorge Valdivia con detalles inéditos del “Bautizazo”: “Hay más personas involucradas”

La ex chica Mekano aseguró que "escondí muchas cosas para salvarle el pellejo a ciertas personas, me quedé callada de muchas cosas". Sin embargo, dijo que "yo ya no tengo códigos".