Daniela Aránguiz confesó que “el amor más fuerte” que ha sentido en su vida fue por Raúl Peralta

Hace solo unos días Daniela Aránguiz dejó la escoba al revelar el “telefonazo” que hizo la diputada Maite Orsini a una general de Carabineros, luego de que Jorge Valdivia fuera detenido.

En medio de toda la polémica, la modelo reveló cuál es su verdadera relación con el ex chico reality Luis Mateucci, con quien ha compartido en diversas ocasiones.

“Es un muy amigo, me encanta, lo encuentro exquisito”, confesó, añadiendo que “lo pasó bien con él y obviamente voy a salir con él”.

Su primer amor

En todo caso, si de temas amorosos se trata, la ex participante de El Discípulo del Chef sorprendió al hacer una llamativa confesión.

Es que en el programa donde es panelista, Zona de Estrellas, la ex del Mago dijo quién fue su gran amor y no, no se trata de Jorge Valdivia.

“Mi primer amor y el amor más fuerte que he sentido fue Raúl Peralta”, reconoció Aránguiz, quien estuvo en una relación con el bailarín cuando ambos coincidieron en Mekano.

De hecho, recordemos que hace un par de semanas y en medio de los rumores de separación entre Peralta y Lisandra Silva, la modelo le envió un palo al gemelo de Gabriel.

“Si no tiene casa Raúl, yo tengo una pieza de visita, cuando quiera”, bromeó en ese entonces.