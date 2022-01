Un tenso capítulo se emitió la noche del pasado viernes en El Discípulo del Chef, cuando una acalorada discusión entre Perla Ilich y Daniela Aránguiz se tomó las cocinas del programa culinario.

Si bien desde hace varios capítulos atrás había quedado al descubierto la mala relación entre ambas, las cosas al parecer se habían solucionado, pero la situación cambió drásticamente en el último capítulo emitido, cuando Daniela ingresó al programa vestida de azul y no del verde, su equipo original.

¿Qué pasó con Daniela?

Luego de ingresar y dejar a todos sorprendidos con su nueva vestimenta, la esposa de Jorge Valdivia comenzó a explicar que “estoy pasando por un momento un poquito complicado. He tomado una decisión que me duele mucho porque amo a Ennio”.

“Lo primero que quise, cuando entré a este programa es tener la experiencia de ti (Ennio), te lo digo en pantalla, pero creo que por mi salud mental y por la de mis compañeros, todos…”, continuó y agregó que “somos muchas mujeres en el equipo verde, todas con un carácter muy fuerte y yo vengo a cocinar porque quiero llegar a la final. No quiero más polémica”.

Antes de poder seguir con su discurso, Perla interrumpió la conversación y le habló directamente a Aránguiz al decirle que “la polémica la armas tú, Daniela”, mientras que ella le respondió que “si quiero polémica ocupo mis redes sociales, pero no acá”.

“No aguantaba más”

En la entrevista personal, Daniela ahondó en las razones que la motivaron a cambiarse de equipo y llegar al comandado por China Bazán.

“Sentía que no aguantaba más… la presión que es estar con alguien que no te llevas bien, que son roces día a día y no me sentía como emocionalmente capaz de seguir peleando. Creo que tomé una decisión, quizás, apresurada, pero la mejor decisión”, explicó.

Por otro lado, mientras Daniela continuaba explicando sus razones al resto de sus compañeros, la gitana volvió a interrumpir. “A mí me gusta decir las cosas de frente, yo no te lo mando a decir con nadie”, enfatizó.

La molestia de Ennio

Luego de que la líder del azul aceptara a su nueva integrante con la condición de “no más polémicas”, Ennio Carota expresó su sentir y molestia al respecto.

“A mí me parece bastante raro, primero porque dice ‘te quiero’ y ya viene vestida de azul. Me hubiera gustado que antes que te pusieras la camiseta azul me hubieras hablado, conversado conmigo, puesto al tanto de lo que estaba ocurriendo en el equipo como para poder ver si había una forma de solucionarlo”, expresó el chef italiano.

“Tú vienes frente a un hecho cumplido, donde ya tomaste una decisión…”, agregó molesto.

Perla, por su parte, no se quiso quedar callada y luego de que Daniela ingresara oficialmente al equipo azul, continuó la discusión al señalar que “eres una persona que desclasifica a la gente (…) tienes un tema personal en tu cabeza”.

“Habla con mi abogado… “, respondió Aránguiz, provocando que, luego de intercambiar algunas palabras, Perla abandonara la cocina para evitar más altercados.

