“No invirtió ni un peso”: Daniela Aránguiz reveló detalles del negocio de Camila Andrade y su ex pareja

Daniela Aránguiz reveló detalles sobre la polémica de la clínica estética que habría formado Camila Andrade junto a su ex pareja, el empresario, Gerardo Zavala, quien desvinculó a la modelo del local en la Dehesa cuando terminaron la relación.

La ex esposa de Jorge Valdivia, afirmó en el programa Sígueme, que Camila no habría invertido en la sociedad, información que obtuvo tras comunicarse con el empresario.

“Él le prometió que le iba a dar el 20% de las ventas que se hicieran por ella, como una comisión, si es que al negocio le iba bien. Resulta que eso nunca ocurrió. Ella no invirtió ni un solo peso en ese negocio y ellos pololearon ocho meses solamente. Una aventurilla, pero lo hizo estupendo, porque para ponerte un negocio…”, expresó Daniela.

Tras ello, Aránguiz especificó que el trato consistía en que Gerardo le pagaría $600 mil pesos a Camila por la publicidad en redes sociales.

“El negocio lo tienen hace un par de meses, ella no puso nada. Obviamente le iba a ayudar a mover las redes sociales y la imagen, para hacerle publicidad al lugar. Y él, muy caballero, le ofreció regalarle, porque para mí esto es un regalo, $600 mil pesos”, detalló.

“Esta idea era de Camila…”

“A Gerardo le gustan los negocios. Esta idea era de Camila y él le dijo ‘ok, podría hacerla y tú podrías trabajar conmigo si es que nos va bien’. Pero la inversión fue de él, como $50 millones de pesos se gastó en armar ese negocio”, complementó Daniela.

Sin embargo, la panelista fue interpelada por su compañera Cecilia Gutiérrez, quien explicó: “Tengo entendido que Camila igual trabajó en el lugar, eligiendo al personal, había contratado gente, diseñó los uniformes, igual tuvo un trabajo, más que solo promocionar en redes sociales”.

Pero la respuesta de Daniela no se hizo esperar: “Ella debe haber ayudado claramente en elegir a las manicuristas, haber puesto su toque femenino en elegir los uniformes, pero eso no significa que trabajó. Yo creo que ella cumplió el rol de influencer. Y no hay un contrato de trabajo”, concluyó.

Posteriormente, Camila Andrade desmintió a su ex pareja, asegurando que “me embarró” con el negocio y también lo increpó incitando a “que comente el trato real que tenía conmigo; cómo reaccionaba cuando se molestaba o algo no le gustaba”.

Acusaciones que contestó Gerardo, quien sostuvo que en su relación “la traté como reina” y desmintió los malos tratos hacía Camila.

