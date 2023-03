“Me defendí”: Daniela Aránguiz confirma que acudió a clínica tras pelea con Mago Valdivia

Muchos rumores surgieron luego que Daniela Aránguiz destapara el conflicto amoroso que atraviesa con su ex marido, Jorge “Mago” Valdivia. Sin embargo, ella decidió salir al paso y entregar su versión e intentar aclarar algunas dudas vinculadas a acusaciones de violencia intrafamiliar y un accidente de tránsito.

Fue durante la tarde del lunes que la panelista de Zona Latina aprovechó las pantallas para dar a conocer su verdad, aclarando que “no quiero entrar en detalles porque siento que es un asunto super delicado”.

Continuando con los hechos, señaló que tras dar a conocer de la presunta relación entre el ex futbolista y la diputada Maite Orsini (RD), el otrora seleccionado de La Roja habría acudido a la casa que compartían para “pedirme explicaciones” por la destape que realizó la noche del domingo en una transmisión en vivo en Instagram.

“Yo no fui a la casa de nadie a buscar a nadie. Llegaron a mi casa a pedirme explicaciones por lo que había hecho un día antes”, dijo Aránguiz, detallando que todo ocurrió cuando “iba saliendo de mi condominio y veo a Jorge que estaba afuera. Me doy la vuelta y abro la puerta de su auto para que hablemos“.

En cuanto a los trascendidos que indicaban que la influencer habría agredido físicamente a su ex pareja, ella apuntó a que “lo único que voy a decir es que me defendí” y desmintió haber entregado su declaración a Carabineros.

“Yo lamentablemente también tengo mis pruebas. No quiero que se me critique más como agresiva a mí“, siguió, reflexionando que quizás “ese no era el momento ni el lugar” para sostener una conversación con Valdivia, pero “él no debió haberse ido a meter a mi casa”.

La verdad tras la atención médica y el choque

Sobre las presunciones que indicaban que Daniela había sido internada luego de esta discusión, ella explicó que “me vino una crisis de angustia grande, como de esas que uno piensa que no va a salir”, por lo que pidió ayuda de Andrés, “que trabaja en mi casa como hace 10 años”.

“Me llevó a la clínica, me dieron un relajante, ansiolítico y suero”, expuso, afirmando que pudo dormir en en recinto y después recibió el alta médica. “Jamás me internaron, como dicen los titulares”, cerró en relación a este tema.

Finalmente, Aránguiz también aclaró qué ocurrió con el accidente vehicular que protagonizó, aseverando que esto fue a las horas de dicha atención médica y que su fin era ir a comprar hamburguesas para que ella y su familia almorzaran.

De esa manera, como captaron cámaras de seguridad, impactó contra una valla y afortunadamente nadie salió lesionado. Sin embargo, además reconoció que dentro de los propósitos que tuvo para salir de su casa, era hablar personalmente con Jorge. “Lo iba llamando en el auto y me contestó antes de chocar”, reveló.