“Estoy conmigo misma”: Daniela Aránguiz rompe el silencio y habla por primera vez del quiebre con Jorge Valdivia

La modelo Daniela Aránguiz se refirió por primera vez de manera pública a su separación con el futbolista Jorge Valdivia.

Esto en el marco del programa de farándula Qué se comenta, transmitido por YouTube y dirigido por Andrés Caniulef y Jon Reyes, donde dio a conocer sus reflexiones sobre el tema.

“Estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila, eso me costó muchos años entenderlo. No estoy con nadie, estoy conmigo misma y estoy muy bien“, le confesó a Jon Reyes.

Según lo que mencionaron los panelistas, “El Mago” Valdivia dejó el hogar que compartía con la modelo hace un mes y medio. De este modo, la ex pareja estaría esperando que pase un año para llevar a cabo el divorcio.

Hay que recordar que hace algunos días, Daniela Aránguiz había dado de qué hablar luego de que enviara un mensaje de cumpleaños a Valdivia en el que dejó entrever que ya no estarían juntos.

“Feliz cumple Jorge, siempre seremos familia“, se pudo leer en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.