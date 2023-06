Daniela Aránguiz sale al paso de coqueto mensaje al Chino Ríos: “Si me quiero pelar, me pelo con quien quiera”

Daniela Aránguiz salió al paso de las reacciones que generó un coqueto comentario a Marcelo “Chino” Ríos”, luego que mostrara su nuevo y lujoso vehículo en redes sociales.

A través de Instagram, el ex tenista apareció posando junto a un auto Lamborghini de color morado y verde, recibiendo decenas de halagos por esta poderosa máquina que sin duda más de alguien quisiera tener.

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención y no estaba relacionado precisamente a la nueva adquisición del Chino. Se trató de un mensaje de Aránguiz, quien comentó la publicación con un emoji de corazón rojo.

Cabe mencionar que la panelista de televisión ha estado inmersa en una serie de rumores y conflictos dada su mediática separación con el ex futbolista Jorge Valdivia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcelo Rios (@marceloriosoficial)

Respuesta de Daniela Aránguiz

El comentario desató una ola de reacciones en Instagram, dejando bromas e ironías en torno a esta eventual amistad entre ambas figuras. “A falta de mago, buenos son los chinos”; “Dios los crea y el diablo los junta”, y “me saliste bastante tímida”, fueron algunas opiniones de usuarios.

Ante esto, la ex Mekano publicó un video en sus historias en que manifestó su descontento con algunos comentarios.

“Cachen que ayer le puse un corazón con un like al auto del Chino Ríos, porque me gustó el auto y lo encontré súper lindo (…) Pero qué onda los comentarios ‘te estai’ pelando’, ‘querí que te saquen a dar una vuelta’“, partió señalando.

La modelo reconoció que esta situación le dio “risa”, argumentando que “si me quiero pelar, me pelo con quien yo quiero. Porque soy una mujer soltera”. Sin embargo, aclaró que este “no es el caso”, ya que su comentario estaba enfocado netamente en el vehículo.

“No necesito que me saquen a dar una vuelta, porque tengo un auto igual de bacán que el del Chino. Y si mañana quiero, voy y me compro el mismo auto que el Chino. Así que de interesada, nada. No lo necesito, le duela a quien le duela. No todas las mujeres somos iguales“, cerró.

Mira el video acá: