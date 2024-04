“Hasta que lo supere”: Daniela Aránguiz contestó críticas por hablar de su matrimonio con Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz contestó a las críticas que recibe por compartir su vida privada y referirse en más de una ocasión a su ex matrimonio con Jorge Valdivia.

“La gente se contradice porque resulta que no quieren escuchar lo que digo, pero a mí me invitan a ‘PH’ o me invitan a ‘El Purgatorio’ y son 14 o 15 puntos de rating”, expresó Aránguiz en conversación con La Hora.

En esa misma línea, Daniela calificó dicho comportamiento como “morbo”, añadiendo que en sus planes se encuentra escribir un libro.

“¿A la gente no le gusta que yo hable o a la gente le gusta criticar? Yo creo que por ahí va la cosa. Ha existido un morbo. Yo no tendría por qué pedirle perdón a alguien porque yo conté mi vida, y si mañana quiero escribir un libro, que con seguridad lo voy a hacer, es asunto mío”, precisó.

“Uno puede superarla como uno quiere”

“Si yo quiero terapearme de la manera que yo quiera, es válido. Yo puedo hablar de lo mismo hasta que se me olvide, hasta que lo supere o hasta que no lo quiera hablar más”, agregó Aránguiz.

Finalmente, la modelo reflexionó sobre lo dolorosa que fue su separación con Jorge Valdivia: “Yo creo que una relación de tantos años, que dolió tanto el término, uno puede superarla como uno quiere y es mi vida, lo voy a contar cuantas veces yo quiera contarlo”.

