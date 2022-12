“Me dio pena”: Daniela Aránguiz defendió a Cecilia Bolocco tras pedir perdón por polémicas declaraciones

Continúa la polémica por la criticada declaración de Cecilia Bolocco sobre las tallas en su marca de ropa.

Este martes, la ex Miss Universo realizó una profunda reflexión sobre la discriminación y pidió disculpas “desde el fondo” de su corazón.

En esa línea, pidió que “nos aceptemos, que no discriminemos… Yo quiero que seamos un país inclusivo y por eso jamás discriminaría”, dijo en su cuenta de Instagram.

A raíz de sus disculpas, Daniela Aránguiz defendió a Bolocco diciendo que se veía realmente arrepentida en el video.

“Yo le creo a Cecilia Bolocco. Y la vi totalmente dolida, arrepentida. Sin querer defender a nadie, yo me pongo en la situación de que ella tiene sus años y cuando los tiene se le nota mucho, se ve que está arrepentida”, dijo la panelista del Zona de Estrellas.

“Sabe lo que se siente que te maltraten, no se está victimizando. No tomé el perdón de Cecilia como algo para arreglar su imagen, para nada, la veo totalmente arrepentida y lo siento heavy. La veo y me dio pena, empaticé con ella”, complementó.

“Siento que trató de decir que también ha sido humillada y ha estado en el lugar al que ella sin querer puso a muchas niñas”, cerró.