Daniela Aránguiz cerró un ciclo con mensaje de despedida a Jorge Valdivia: “Te suelto para que puedas ser feliz”

“Te amé con todo mi corazón”, dijo Daniela Aránguiz durante la última oportunidad en que habló de la relación que tuvo con Jorge Valdivia, momento en que también mencionó otros detalles de la expareja.

Se trató de una confesión en la que ella reveló ciertas impresiones que tuvo durante el matrimonio y que incluso en cierto momento la hicieron dudar de tomar dicha decisión.

“Hubiera dado mi vida por ti. Todavía los domingos lloro sintiendo la falta de esos días de pijama y esconderle todo a mis hijos”, señaló la exchica Mekano.



“Muchas veces pensé que era culpa mía. Muchas veces me sentí fea, me pesaba, decía que ya no era la chica ‘Mekano’, cuando estaba embarazada. Una no se casa para un rato, sino porque estás segura con esa persona“, fue parte de lo que contó en “El Purgatorio”.

“A Jorge lo amé con todo mi corazón y defendí lo indefendible por él. Pero desde que cumplí 30 años dije que ya no quiero esto para mí. Ahora me doy cuenta que Jorge nunca estuvo enamorado de mí”; confesó Daniela, también como una conclusión que dejó dicha relación en ella.

El final del capítulo

Además, agregó que incluso durante el día de su boda tuvo ciertas dudas sobre si debía realmente dar ese paso, ya que previamente había descubierto una situación bastante incómoda en el teléfono del “Mago” Valdivia.

“Veo un nombre que dice ‘Romario’. Marco el número y me contesta Roxana Muñoz. Era mi amiga, ellos se hablaban por teléfono, y si tienes el teléfono de una mujer con nombre de hombre es por algo”, indicó.

Aunque, finalmente ella siguió adelante con su decisión, dejó en claro que tenía sentimientos encontrados: “Dudé mucho ese día de casarme, le dije al chofer que se diera varias vueltas a la manzana. Me casé con un dolor muy grande”.

Pero, finalmente lo que más destacó entre sus dichos fue que optó por dejar atrás todo y desearle lo mejor: “Te suelto para que puedas ser feliz con alguien bueno y que conozcas el amor verdadero como el que sentí por ti”, cerró.



