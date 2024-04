“Para el futuro” de sus hijos: Daniela Aránguiz explicó las exigencias del divorcio con Jorge Valdivia

En esa línea, comentó que no desea que Valdivia quede sin nada, pero también “quiero poder dejar a mis hijos tranquilos en su futuro, porque si los dos hicimos esto, los que van a tener los beneficios mañana son nuestros niños, que al final es lo que él más ama y lo que yo más amo”.

Para cerrar, se tomó un momento para reflexionar sobre su propio futuro amoroso y el de Jorge, cada uno por su lado. “Me gustaría soltar a Jorge y que fuera feliz, no le deseo mal, no lo odio, de repente me viene un rencor porque hay muchas cosas que me duelen como mujer, pero no le deseo mal, ojalá sea feliz”.