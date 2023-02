Daniela Aránguiz responde a rumores de embarazo y lanza ácida crítica: “Es feo que te digan esas cosas”

La panelista de televisión nacional, Daniela Aránguiz, entregó un sentido mensajes tras los rumores sobre un supuesto embarazo que comenzaron tras subir un video a su cuenta de Instagram.

Todo comenzó el reciente fin de semana, donde la influencer posó en sus redes sociales con un apretado vestido negro, generando la reacción de sus miles de seguidores.

Pero al menos dos usuarias le “consultaron”, no quedó claro si de manera irónica, si estaba embarazada o si había vuelto con su ex esposo, el retirado futbolista Jorge Valdivia.

“Creo que fue champañita”

Hace algunas horas, Aránguiz respondió a todas estas especulaciones y descartó tajantemente estar esperando un bebé, insistiendo en que momentáneamente continúa soltera.

“Estaba viendo un montón de comentarios de una foto que subí con un vestido negro que es mega apretado. Es XS y yo soy S. Se me ve como un poquito de guata, es verdad. Creo que tenía ganas de hacer pipí y dicen: ‘Daniela está embarazada’ cuando no tienes ni siquiera pololo”, señaló.

Posteriormente, la ex integrante de Mekano insistió: “O sea, no podemos estar un poquito más gordas porque nos van a decir que estamos embarazadas. Peso 57 kilos, qué embarazo voy a tener. Creo que fue la champañita que me tomé”.

La panelista de televisión continuó con una reflexión en la que aclaró que “no quiero dejar de hacer todo lo que me gusta por verme como la gente quiere que me vea. Lo peor es que te metes a los perfiles de esas personas que te tratan de gorda y tienen como ocho meses de embarazo.”.

“Es feo que te digan esas cosas, uno puede pesar lo que queramos y podemos tener un poquito de guatita. Hice una dieta heavy para gala y al otro día me lo comí todo. Me comí hasta un as”, concluyó.