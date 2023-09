“No me vayas a mostrar los churrines”: La respuesta de Antonella Ríos a emplazamiento de Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz emplazó a Antonella Ríos, luego de que la panelista compartiera un mensaje en sus redes sociales sobre el modelo argentino, Luis Mateucci.

Toda la situación se desató durante la última transmisión en vivo del programa Me Late Digital, cuando estaban los panelistas en el estudio, momento en que Daniela llamó por teléfono a Sergio Rojas, quien no dudó en responderle en plena transmisión.

Al contestar, el periodista le explicó que se encontraban al aire, por lo que aprovechó de preguntarle por su cercanía con Mateucci, quien se rumorea que podría ingresar a un nuevo reality. La influencer declaró que ellos sólo se consideran “amigos especiales”.

Fue entonces cuando Daniela Aránguiz encaró a Antonella. “Dile a la Antonella que vi los mensajes que le envía al Luis. Así de amigos somos, que me cuenta todo. Le dice que le mande los videos“, expresó Aránguiz.

A lo que la actriz inmediatamente le respondió: “¿Te pusiste celosa?”. “No me vayas a mostrar los churrines cochinos. A mí no me gusta (Luis), y si así fuera, te lo diría”, le advirtió.

Asimismo, explicó el motivo por el que le había enviado mensajes al modelo.

“Yo trabajé con él en un reality, que se llama ¿Volverías con tu ex?. Le pedí un video que él subió, y donde aparecía yo“, argumentó.

“Yo estaba con él, por eso sé”, respondió Aránguiz, a lo que Ríos contraargumentó finalmente: “Quizás él te saca celos, yo no tengo nada que ver. Puedo ser su mamá, así que no hay posibilidad”.

