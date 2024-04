“Qué pena me das”: Daniela Aránguiz lanzó bomba sobre Kaminski y relación con Camila Andrade

Daniela Aránguiz reveló un inesperado antecedente de la actual relación -amorosa o de amistad- entre Francisco Kaminski y Camila Andrade, dato que desconocería hasta el propio comunicado y se remontaría a marzo, cuando ambos ya habrían iniciado este vínculo.

Recordemos que toda esta situación surgió tras el anuncio del término del matrimonio entre el locutor radial y Carla Jara, siendo ella quien alzó la voz para acusar una presunta infidelidad con la ex Miss Chile.

Entre dimes y diretes, negando a una tercera persona involucrada, finalmente Andrade y Kaminski manifestaron sus intenciones por tener algo más allá de una amistad. Es más, el animador habría dicho que estaba enamorado y que “nunca había sentido” lo que sentiría por la modelo.

¿Qué reveló Daniela Aránguiz?

A raíz de esta misma frase, Daniela Aránguiz soltó una bomba que aún no ha sido confirmada por los involucrados. Sin embargo, vendría a remecer esta nueva relación.

Según contó en el programa Sígueme, Camila Andrade seguía enviándole mensajes a su ex pareja, Gerardo, hasta hace muy poco. Pese a que en ese mismo período ya habría estado relacionada con Kaminski.

“Me dio mucha pena Kaminski por un comentario que él hizo, que nunca sentido tan feliz y que nunca había sentido esto que sentía por Camila Andrade”, comenzó diciendo Aránguiz.

“Qué pena me das, Kaminski. No te tengo mala ni nada, pero me dio mucha pena que tú des estas demostraciones de amor por la mujer que fue tu amante, mientras ella en marzo le escribía a Gerardo ‘te amo’“, lanzó la panelista.

Continuando con el tema, Aránguiz explicó que estos mensajes ocurrieron cuando Camila y Gerardo ya habían terminado. Pero “el 12 de marzo fue el último” que ella le había enviado, “con un te extraño y un te amo”, cerró.

