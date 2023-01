Daniela Aránguiz sin censura contra Jorge Valdivia: “Deja de andar lloriqueando si te andas pelando”

Pese a que lo anunciaron hace meses, la separación entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz sigue dando de qué hablar. Esta vez por un una ácida broma que la panelista de televisión le envió al ex futbolista, acusándolo de “llorar” por motivos que no aclaró.

Los rumores de una posible reconciliación surgieron precisamente en la celebración de las fiestas de fin de año, dado que ambos viajaron junto a sus hijos a Estados Unidos y pasaron estas fechas en familia. Luego fueron vistos en un concierto de Daddy Yankee.

Pero para sentenciar todas las especulaciones, la también influencer señaló en Zona de Estrellas que el quiebre amoroso es real y se mantiene separada de El Mago.

A fin de concluir lo anterior, Daniel reveló que cuenta con una persona que le informa sobre diferentes cosas vinculadas a su ex pareja.

“Ceci (Gutiérrez) es mi informante número uno. Entonces hay un hombre que me llora todos los días y a Ceci la mandé a averiguar y me averiguó algunas cosas”, aseguró Aránguiz en evidente tono humorístico, pero no sin algo de verdad.

En ese sentido, se atrevió a lanzar la siguiente advertencia entre risas: “Yo te digo Jorge Valdivia, deja de andar lloriqueando si te andas pelando por otro lado“.