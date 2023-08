Dany Aránguiz destapó supuesta infidelidad de Valdivia con ex chica reality: “Me casé con un dolor muy grande”

Daniela Aránguiz aseguró cerrar un ciclo con su ex esposo Jorge Valdivia, después de protagonizar una serie de conflictos que, incluso, involucraron a terceros como la diputada Maite Orsini.

Sin embargo, en las últimas horas la panelista de televisión destapó una supuesta y desconocida infidelidad por parte del ex futbolista, la cual quedó al descubierto el mismo día de su matrimonio por la Iglesia.

Todo habría ocurrido horas antes que dieran el “sí” y fue el motivo principal por el que la ex Mekano habría llegado atrasada a la boda.

Según indicó en conversación con Canal 13, descubrió este hecho cuando le pidió prestado el celular para llamar a una amiga de aquel entonces.

¿Quién era la misteriosa mujer?

“Marco el teléfono y veo un nombre en el teléfono que dice Romario, como un futbolista. Yo dije: ‘¿Qué onda? ¿Me equivoqué?’, y corté. Marco de nuevo el número y me contesta Roxana Muñoz”, reveló Aránguiz.

“Me contestó ella. Sí, era mi amiga. Ellos se hablaban y no sé si pasó algo más porque no lo tengo claro, pero sí se hablaban por teléfono”, agregó.

En ese sentido, Daniela aseguró que “si tú tienes agendado en tu teléfono a una mina con un nombre de un hombre, es porque pasa algo”.

Esta situación fue gatillante para Aránguiz, quien diálogo con el mismo medio, confesó que “dudé mucho en casarme por la iglesia en ese momento. Ya llevaba un año casada por el civil. Le decía al chofer que se diera la vuelta. Se dio tres vueltas a la manzana”.

“Yo dije: ‘Ya tengo todo pagado y están todas mis amigas esperándome. Filo, después me separo’. Me presté para el show, pero yo me casé con un dolor muy grande”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que nunca pudo disculpar a Roxana Muñoz por este episodio. “No, porque yo, Daniela Aránguiz, nunca en mi vida me metería con el marido, pololo o ex de una amiga mía”, concluyó.

Síguenos en