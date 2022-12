¿Juntos de nuevo? Daniela Aránguiz sorprendió a sus seguidores tras subir un video junto al Mago Valdivia

La relación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia ha estado constantemente en la opinión pública debido a los rumores sobre su separación y luego, posible reconciliación.

Este domingo, la influencer subió a su cuenta de Instagram que causó rápidamente reacciones entre sus seguidores, ya que se le ve junto al ex futbolista y su hijo en un auto.

El registro lo subió a sus historias donde se les ve compartiendo una bebida energética mientras el “Mago” va manejando.

Cabe recordar que en una entrevista con el medio Las Últimas Noticias, la ex chica mekanoreveló que “tenemos un viaje planeado en diciembre. Vamos a ir a pasar Navidad y Año Nuevo en nuestra casa en Estados Unidos. Rigeo va con su hijo, Claudio también con su hijo, yo voy con Jorge, con los nuestros”.

En la misma línea agregó que “nadie se ha bajado del avión y todos los niños están entusiasmados. Por los niños, las asperezas de los adultos se deben dejar de lado, para que todos lo pasemos bien. Siempre vamos a ser familia y eso me parece lo más sano”.

También comentó cómo es la relación que mantienen ahora que decidieron separar sus caminos en el amor. “A veces en la mañana nos tomamos un cafecito juntos. Me pregunta cómo me ha ido en el trabajo, cómo me he sentido. Esa es la onda que tenemos“, dijo.