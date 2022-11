Daniela Aránguiz dice que podría perdonar a Jorge Valdivia una última vez: “Mi condición es que haga terapia”

Un esperado capítulo de Podemos Hablar se emitió este viernes en las pantallas de Chilevisión, donde el ex futbolista Jorge Valdivia pidió disculpas públicas a su ex pareja, Daniela Aránguiz, por medio de un video.

“Te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera negativa que no te lo merecías, y volver a decir que te amo mucho”, comenzó diciendo el Mago.

El deportista continuó agregando que “te amo, siempre te voy a amar, aunque no caminemos juntos hoy en día, te voy a amar siempre, toda mi vida. Y lo repito, eres el amor de mi vida, la mujer más importante. Ojalá algún día me puedas escuchar y puedas escuchar mi corazón cuando te dice que te ama de verdad. Perdón y te amo”.

¿Cuál fue la respuesta de Daniela?

Ante este sorpresivo video, la ex bailarina de Mekano habló abiertamente de su quiebre y sus sentimientos sobre la separación con su esposo. En conversación con el animador, Jean Philippe Cretton, quien además, mostró antiguos videos de Daniela, confesó seguir “enamorada”.

“Jorge fue mi primer amor, me casé muy enamorada de él, muy chica. Yo me quería morir al lado de Jorge, y él lo sabe. Lo que más me dolió de esta ruptura fue el plan familiar, el sueño de poder cuidar a nuestros nietos, de envejecer juntos, el proyecto de familia”, dijo la influencer.

En esa misma línea, se refirió a la posibilidad de dejar una puerta abierta para retomar su relación amorosa. “Una de las condiciones que puse para tener una relación bonita conmigo es que se haga terapia”.

Ante esa confesión, el animador de PH le consultó si alguna vez le propuso hacer terapia de pareja, ante lo que respondió “sí lo hice y él se rió”.

Finalmente, la modelo se refirió a un eventual escenario. “Si yo perdonara a Jorge, sería la última vez”.