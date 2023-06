Daniela Aránguiz acusa a Jorge Valdivia de “mentiroso” y “poco hombre” tras aparente problema con un auto

Nada de de gracioso le pareció a Daniela Aránguiz el comentario de Jorge Valdivia sobre sacar el vehículo que aparentemente está en la vivienda de su ex mujer.

“Fui a buscar mi auto y no me lo pasaron. La verdad es que necesito una grúa para sacar el auto de mi ex casa y llevármelo a mi nueva casa”, señaló el Mago este jueves en ADN Radio.

El ex futbolista no se quedó ahí y afirmó que “si me quiere ‘emprestar’ un camioncito para recuperar mi auto (…) Lo voy a tener sin ruedas, eso sí, cuando lo vaya a buscar ahora, jaja”.

“No te da vergüenza ser tan mentiroso”

Ante esto, Aránguiz reaccionó con furia y subió una llamativa historia a su cuenta de Instagram, mostrando un mensaje de texto sobre el acuerdo al que habían llegado por este tema el pasado miércoles.

“Jorge, le cambié las dos ruedas delanteras al Audi. $220 mil cada una, más la batería (de) $150 mil. Son $570 mil en total. Deposítame hoy y mañana. Te dejo el auto afuera de mi casa con las llaves adentro. Saludos”, escribió la influencer.

Pero la ex integrante de Mekano no se quedó ahí y agregó: “No te da vergüenza ser tan mentiroso y poco hombre”.

Por ahora, no se ha aclarado si Valdivia fue en las últimas horas a retirar el vehículo.